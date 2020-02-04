Спасатели за сутки разминировали несколько артснарядов и мин

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 февраля пиротехники в области разминировали несколько боеприпасов времен Второй мировой войны.

В понедельник пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Операции прошли в Змиевском и Чугуевском районах области.

Всего было разминировано 9 боеприпасов, из которых 3 артснаряда и 6 противотанковых мин.