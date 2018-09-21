Спасение раненого лебедя.

Отдыхая в выходные на даче, Юлии пришлось принимать в собственном саду неожиданного гостя. Птицу любви во дворе заметил сын Юлии. Женщина рассказывает, что он прибежал к ней и сказал прихватить телефон, потому что по его словам - у них в саду ходит лебедь, женщина говорит, сначала не поверила, но все же решила посмотреть. Как оказалось - не зря.

Юлия

Ну ладно, я принесла телефон, смотрю-таки да, действительно, ходит лебедь у нас в саду. Большая особь – белоснежная. Ну, сразу был шок, конечно, не каждый раз к тебе на дачу лебедь прилетает. Ну, издалека начали фотографировать, чтобы не спугнуть. Ну, хотелось красивые фото запечатлеть.

Сделав достаточно снимков благородного птицы. Хозяйка решила подойти к нему, потому что на удивление лебедь вел себя достаточно пассивно, в основном сидел и не думал куда-то лететь. Подойдя ближе, Юлия все же спугнула пернатого, он, пытаясь взлететь, взмахнул крыльями,и женщина заметила под его левым крылом кровь. Поэтому на ночь лебедя приютили в своем вольере соседи Юлии.

Юлия

Птица вела себя очень спокойно, даже когда мы приближались близко, даже шипела изредка. Не кидалась. Поскольку я знаю, что эти птицы агрессивные бывают порой, потому-что они обитают в совсем дикой природе, так сказать. Ну, она даже разрешила себя, так сказать взять в руки – отнести в вольер.

Юлия рассказывает, что сразу начала звонить в различные службы, которые могли бы помочь раненой птице. И уже на утро за лебедем приехали работники зоопарка.

Елизавета Ткачева, сотрудник отдела информации зоопарке

Нашими специалистами было принято решение транспортировать лебедя для более тщательного ветеринарного осмотра в зоопарк. Отлов и переезд лебедь перенес спокойно, а по приезду в зоопарк птицу поместили в карантинный вольер и провели первый ветеринарный осмотр, рану обработали. Причина появления этой раны точно объяснить не представляется возможности. Но это не ранение которое может быть вызвано попадание дроби, или пули в мелкокалиберной винтовки.

В зоопарке говорят, что благородная птица - оказался самкой, по заключению специалистов - ранение не тяжелое, поэтому как только рана заживет, лебедя вернут в дикую природу, и скорее всего это произойдет уже весной.