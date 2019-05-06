Спасенная авиапассажир рассказала том, что происходило внутри горящего самолета в Шереметьево

Марина Ситникова - пассажир Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которой удалось спастись из горящего самолета, рассказала, что происходило во время пожара в самолете и на летной полосе Шереметьево после авиакатастрофы.

Аудиозапись разговора с женщиной опубликовало в Telegram-канале издание "Сноб".

Женщина-пассажир рассказала, что после "сильной молнии" стало ясно, что происходит "что-то не то".

Самолет еще 20-30 минут находился в воздухе. Экипаж объявил пассажирам, что лайнер возвращается в Шереметьево, без подробностей. Паники в салоне не было.

Дальше, по словам женщины, все было молниеносно.

"Один сильный удар - у меня глаза из орбит чуть не вылезли, второй - тише. Третий - и тут же дым, и все сразу начало гореть", - вспоминает Ситникова.

Во время эвакуации некоторые пассажиры "выползали ползком", "кто чем-то возмущался", утверждает женщина.

По ее словам, она сама была в ступоре, ей казалось, что вокруг абсолютная тишина.

"Меня спасла стюардесса, - говорит Ситникова. - Вдруг я услышала повелительным тоном: "Быстро-быстро" - и побежала на звук".

Выбравшись из самолета, женщина прошла три шага и села на землю. Кто-то закричал: "Беги отсюда!".

Люди побежали, видимо, думая, что будет взрыв.

Ситникова просидела на месте полминуты, а потом пошла дальше.

У самолета пассажиров никто не встречал.

"Мы сначала на взлетной полосе находились 2:00. Кому-то плохо было. Ожидали, что, может, еще кто-нибудь прибежит", - рассказала женщина.

По ее словам, люди сказали, что задний выход в самолете был заблокирован, работал только передний, а выбраться смогли пассажиры, сидевшие максимум до 10 ряда.

"Даже с девятого не смогли спастись. Счастливчики - с 12-го, а дальше - никого. Мы всех спрашивали, но из последних рядов никого не было в числе спасенных. У них выхода не было", - рассказала Ситникова.

Напомним, самолет «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, который совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, загорелся. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ( «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.