Спасенная полицейским харьковчанка обратилась к Зеленскому

Спасенная харьковским полицейским женщина поблагодарила его за свое освобождение и написала благодарственное письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 24 декабря мужчина напал на случайную прохожую и, угрожая ножом, взял ее в заложники.

Увидев шоковое состояние потерпевшей, начальник уголовного розыска Немышлянского отдела полиции предложил обменять себя на женщину.

Злоумышленник согласился и отпустил заложницу.

Полицейский отвлек правонарушителя, однако при попытке его задержать получил тяжелые ранения.

Капитан полиции прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

«Считаю, что такой поступок является примером мужества, человечности и героизма. Выражаю свою благодарность ему, его родителям за надлежащее воспитание сына, его родным за поддержку, другим работникам полиции, приняли участие в моем освобождении», - отметила в письме спасенная женщина.

Уголовное производство по делу открыто правоохранитлеями по ст. 147 ч. 1 (захват заложника) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины