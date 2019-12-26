Спасенная полицейским харьковчанка обратилась к Зеленскому

Спасенная харьковским полицейским женщина поблагодарила его за свое освобождение и написала благодарственное письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, 24 декабря мужчина напал на случайную прохожую и, угрожая ножом, взял ее в заложники.
Увидев шоковое состояние потерпевшей, начальник уголовного розыска Немышлянского отдела полиции предложил обменять себя на женщину.
Злоумышленник согласился и отпустил заложницу.
Полицейский отвлек правонарушителя, однако при попытке его задержать получил тяжелые ранения.
Капитан полиции прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении больницы.
«Считаю, что такой поступок является примером мужества, человечности и героизма. Выражаю свою благодарность ему, его родителям за надлежащее воспитание сына, его родным за поддержку, другим работникам полиции, приняли участие в моем освобождении», - отметила в письме спасенная женщина.
Уголовное производство по делу открыто правоохранитлеями по ст. 147 ч. 1 (захват заложника) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины