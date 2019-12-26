Спасенная полицейским харьковчанка обратилась к Зеленскому

26 декабря 2019 г. 14:15
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Спасенная харьковским полицейским женщина поблагодарила его за свое освобождение и  написала благодарственное письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 24 декабря мужчина напал на случайную прохожую и, угрожая ножом, взял ее в заложники. 

Увидев шоковое состояние потерпевшей, начальник уголовного розыска Немышлянского отдела полиции предложил обменять себя на женщину. 

Злоумышленник согласился и отпустил заложницу. 

Полицейский отвлек правонарушителя, однако при попытке его задержать получил тяжелые ранения. 

Капитан полиции прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

«Считаю, что такой поступок является примером мужества, человечности и героизма. Выражаю свою благодарность ему, его родителям за надлежащее воспитание сына, его родным за поддержку, другим работникам полиции, приняли участие в моем освобождении», - отметила в письме спасенная женщина.

Уголовное производство по делу открыто правоохранитлеями по ст. 147 ч. 1 (захват заложника) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины

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