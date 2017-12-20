"Спасите животных и бюджетные деньги!": зоозащитники вышли на пикет под стены мэрии

Возле стен мэрии собралось несколько десятков активистов-зоозащитников – в руках держат плакаты з требованием остановить убийство бродячих животных в Харькове. Рассказывают, возмущены тем, что на повестку дня сессии горсовета вынесен вопрос об утверждении Программы обращения с домашними животными и регулирования их численности на следующие несколько лет и уверяют, эта программа не отвечает принципам гуманности и в основном направлена на уничтожение кошек и собак.

Марина Суркова, зоозащитница:

У нас місто мільйонник, єдине місто в Україні, яке застосовує программу масового вбивства, скрізь застосовується програма масової стерилізації тварин. Наприклад, у Львові, там прилаштовують 60% тварин, в Миколаєві, в Одесі, Києві - там також великий процент прилаштування, лише в Харкові 5% прилаштовують, а 95% вбивають, ми виступаємо проти цієї програми.

Елена Кравченко, зоозащитница:

Мы обращаемся в совет Европы, потому что такое массовое уничтожение животных в истории, тем более города, который идет в Европу, такого вообще нет. Это 300 тонн с 2013 по 2017 год - за 5 лет 300 тонн кошек трупов и собак. На уничтожение этих 300 тонн 20 миллионов бюджетных денег выделено.

Часть депутатов также выступают против утверждения программы и приводят статистику, из более чем 60 тысяч отловленных четверолапых в течение 10 лет, в места отлова возвращено только 800 котов. И вместо массового уничтожения животных предлагают активно использовать самую популярную в Европе систему регулирование численности животных – отлов, вакцинация, стерилизация, тем более, что ежегодно на КП «Центр обращения с животными» выделяют крупные суммы из городского бюджета. Кроме того, и зоозащитники, и оппозиционные депутаты говорят о необходимости реформировать КП и сделать его деятельность более открытой, поскольку сейчас, непрозрачность работы коммунальщиков вызывает дополнительные вопросы.

Наталья Коваленко, депутат горсовета:

Фінансування КП "центр поводження з тваринами" щороку збільшується, так минулого року на нього було витрачено 16 мільйонів гривень бюджету. А на 2018 рік планується вже 23 мільйони. звіт комунального підприємства є непрозорим. Так, у відповідь на моє депутатське звернення щодо вартості утримання твари ну демонстраційній зоні підприємства, мені відповіли, що визначити цю суму є неможливим.

Игорь Черняк, депутат горсовета:

Практически во всех больших городах Украины перешли на метод отлова-вакцинации-стерилизации. И доказано научно, что этот метод действительно работает. Но мы, вместо того, чтобы взять то, что работает, то что гуманно, то что отвечает законодательству, мировой практике, мы берем и то, что было 10 лет назад продолжаем и говорим, как классно, что будем 98% животных умертвляться, да не классно это.

Вскоре депутаты и зоозащитники получают ответ – в данный момент коммунальщики действуют в соответствии с законодательством, все замечания в профильном департаменте обещают учесть, но уже после утверждения на сессии Программы обращения с домашними животными и регулирования их численности на 2018-2022 годы.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Понимаете, у нас как-то не вяжется все. В один мешок сложили и мешают там как лото, достают и говорят так-так и так. Так не будет, поэтому Нехорошков будет выполнять то, что касается действующего законодательства, будет не прав - будет отвечать по закону.

Роман Нехорошков, дир. Департамента по вопросам ЖКХ:

Программа рассчитана до 2022 года и в процессе её исполнения будут вноситься соотвествующие корректировки, изменения, дополнения, поэтому эта программа не статичная, она, думаю, будет совершенствоваться, изменяться по тем предложениям, которые будут поступать в процессе её реализации.

Решение об утверждении программы было принято – «за» проголосовали 53 депутата горсовета.