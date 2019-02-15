Специалисты Лабцентра проверили качество питьевой воды

Как сообщили в Харьковском лабцентре, при проведении лабораторных исследований воды, которую используют для питьевых и культурно-бытовых нужд, в прошлом году отбор проб проведен в 99 створах.

Так, по бактериологическим показателям исследовано 1624 пробы, из них не соответствовали требованиям нормативной документации 89 проб. На вирусологические показатели исследовано 105 проб, из них не соответствовали требованиям нормативной документации 4 пробы. На паразитологические показатели исследовано 818 проб, из них не соответствовала требованиям нормативной документации всего одна проба.

Также по санитарно-химическим показателям исследовано 1140 проб, удельный вес проб с превышением предельно допустимых концентраций химических веществ составил 92 пробы. Кроме этого, на содержание радиоактивных веществ исследовано 32 пробы воды из р. Северский Донец и р. Орелька, превышений допустимого уровня содержания цезия не обнаружено.

За прошлый год взяты и исследованы 985 проб по бактериологическим показателям на 63 пляжах Харьковщины. Из них 44 пробы не соответствовали нормативным требованиям; 916 проб по санитарно-химическим показателям, из них 66 не соответствовали нормативам.

В 2018 году были выделены возбудители ряда инфекционных заболеваний.

В частности, вирусного гепатита А в воде реки Берестова в зоне отдыха в пгт Зачепиловка. Ротавирусной инфекции в воде Лозовеньковского водохранилища в пгт Малая Даниловка Дергачевского района, в реке Харьков (пляж «Акважур») в Журавлевском гидропарке, в реке Берестова на пляже городской зоны отдыха в Краснограде, а также в воде озера санатория «Роща» в Песочине, в прудах «Перекошка» и «Старолюботинський» в Люботине.