Специалисты Mercedes Formula One помогли создать замену аппарату ИВЛ

Ученые из Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве со специалистами Mercedes Formula One создали устройство, которое доставляет кислород в легкие больного без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«40 новых устройств уже доставили в госпиталь Университетского колледжа Лондона и еще в три больницы Лондона», - говорится в сообщении.

Если испытания пройдут успешно, Mercedes сможет производить до 1000 таких устройств в день, начиная с этой недели. Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA) уже дало разрешение на их использование.

«Обычно разработка медицинских приборов требует годы, но мы это сделали за несколько дней, потому что мы вернулись к простому существующему устройству и переделали его для того, чтобы быстро и массово его производить», - сказала профессор Ребекка Шипли, директор Института медицинской инженерии UCL.

Имеется в виду, что ученые разобрали существующее устройство постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), которое использовали, в частности, в Китае и Италии для лечения больных Covid-19. Затем CPAP усовершенствовали и адаптировали для массового производства.

По словам профессора колледжа Мервина Зингера, это устройство является промежуточным между простой кислородной маской и аппаратом искусственной вентиляции легких. Как отмечается, устройство доставляет кислород через рот и нос пациента под давлением, что позволяет легким оставаться открытыми и увеличивает количество имеющегося в них кислорода. Аппарат также уменьшает усилия, необходимые для вдоха, особенно когда альвеолы​​легких повреждены в результате действия коронавируса.

Отмечается, что такой подход является менее инвазивным, чем аппарат искусственной вентиляции легких, для которого пациентам в дыхательные пути вводят специальные трубки.