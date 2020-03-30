Специалисты Mercedes Formula One помогли создать замену аппарату ИВЛ

30 марта 2020 г. 15:53
Источник: Укринформ
188 просмотров

Ученые из Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве со специалистами Mercedes Formula One создали устройство, которое доставляет кислород в легкие больного без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

 «40 новых устройств уже доставили в госпиталь Университетского колледжа Лондона и еще в три больницы Лондона», - говорится в сообщении.

Если испытания пройдут успешно, Mercedes сможет производить до 1000 таких устройств в день, начиная с этой недели. Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA) уже дало разрешение на их использование.

«Обычно разработка медицинских приборов требует годы, но мы это сделали за несколько дней, потому что мы вернулись к простому существующему устройству и переделали его для того, чтобы быстро и массово его производить», - сказала профессор Ребекка Шипли, директор Института медицинской инженерии UCL.

Имеется в виду, что ученые разобрали существующее устройство постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), которое использовали, в частности, в Китае и Италии для лечения больных Covid-19. Затем CPAP усовершенствовали и адаптировали для массового производства.

По словам профессора колледжа Мервина Зингера, это устройство является промежуточным между простой кислородной маской и аппаратом искусственной вентиляции легких. Как отмечается, устройство доставляет кислород через рот и нос пациента под давлением, что позволяет легким оставаться открытыми и увеличивает количество имеющегося в них кислорода. Аппарат также уменьшает усилия, необходимые для вдоха, особенно когда альвеолы​​легких повреждены в результате действия коронавируса.

Отмечается, что такой подход является менее инвазивным, чем аппарат искусственной вентиляции легких, для которого пациентам в дыхательные пути вводят специальные трубки.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.