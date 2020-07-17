Спецодежда для лета: качество, износостойкость и сроки эксплуатации®

Спецодеждой для жаркого времени года должен быть обеспечен каждый сотрудник на любом предприятии. Необходимо, чтобы такая одежда была качественной, учитывала специфику деятельности и обеспечивала надежную защиту от возможных повреждений на рабочем месте. Кроме защитных свойств, экипировка должна быть практичной и удобной для осуществления рабочих обязанностей.

Магазин спецодежды OZON предлагает широкий ассортимент фирменной летней спецодежды: начиная от футболок, жилетов, перчаток, заканчивая водостойкими плащами и рабочей обувью.

При выборе летнего типа рабочей экипировки нужно обратить внимание на такой список критериев:

Гигроскопичность и вентиляция.

Легкость. Спецодежда не должна доставлять дискомфорт

Период высыхания и возможность проводить многократную чистку, стирку.

Работодатель обязан обеспечивать своих сотрудников спецодеждой и поддерживать ее в пригодном состоянии.

Хранение и проверка экипировки

За обеспечение хранения спецодежды работников и уход за ней отвечает работодатель. Также он обязан проводить проверку экипировки.

От него может потребоваться выделение специальных комнат для установки камер и сушилок для обеззараживания и дезинфекции экипировки.

Если предприятие не может поддерживать надлежащие условия ухода за экипировкой, договор об их обеспечении заключается с другой компанией.

Как долго носится спецодежда летом?

Длительность использования экипировки зависит от производственных факторов, влияющих на ее износ и внешний вид. Работодатель, издавая внутренние документы, может установить срок службы спецодежды на предприятии короче, чем предусматривают отраслевые нормы охраны труда. Но не имеет права увеличить его продолжительность сверх норматива.

Факторы изнашивания летней спецодежды:

Небрежное отношение сотрудника. За нанесенный экипировке ущерб взимается конкретная сумма из заработной платы. Чрезвычайные обстоятельства, произошедшие не по вине работника. Работодатель бесплатно заменяет спецодежду на новую.

Спецодежду как для жаркого времени года, так и для других сезонов лучше покупать у известных производителей. Компания OZON снижает для вас риск приобретения некачественного товара к нулю. Гарантируем оперативное реагирование на заявки клиентов.

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