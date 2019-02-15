Спецоперация по самоспасению: под Харьковом детей учили, как выбраться из-подо льда

Вот так должен вести себя человек, который провалился под лед. Ученица пятого класса Арина вместе со своими одноклассниками воочию смогла увидеть, как это нужно делать, во время демонстрации поведения на льду от спасателей.

Арина Вербицкая, ученица:

Самое главное в этой ситуации – не переживать. Надо расставить руки, чтобы схватиться за какой-то кусочек льда и аккуратно, перекатываясь, вылезти, чтобы еще под тобой лед не сломался.

Мероприятие проводилось специально для учащихся средней школы. По словам специалиста ГСЧС, именно они подвергаются наибольшим рискам, поскольку играют на льду, испытывая его на прочность.

Александр Губарь, нач. отдела техногенной безопасности ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

Ми пригласили сюда наше водолазное подразделение, где наглядно показали нашим детям по элементам самоспасания, и по тому, как человеку нужно действовать в случае, если ему приходится спасать самому. В этом году наши пожаро-спасательные подразделения поработали и спасли два школьника в Основянском районе. Они зашли на воду в место, где большая растительность, поняли, что выбраться оттуда не могут, вызвали пожаро-спасательные подразделения.

Водолаз поделился нюансами такой важной спецоперации как самоспасение. Вылезать из воды надо в ту сторону, откуда пришли, там лед, скорее всего, удержит вес. Ни в коем случае, не бросаться спасать вещи, сумки, оказавшихся в воде, а сосредоточиться на себе. Если же не удается самостоятельно выйти на лед, то следует звать на помощь. Выносливость организма в воде у каждого разная.

Владимир Гриненько, водолаз-сапер:

Неподготовленный человек, который никогда не закалялся, в холодной воде, не обливался, максимум минут десять. Те, кто моржи, те могут, может, и полчаса. Всё зависит от человека.

Дети в маленьких населенных пунктах в области не имеют специально оборудованных катков, поэтому они чаще играют на льду открытых водоемов. И здесь стоит обращать внимание на то, что лед должен быть светлым, если он темный – он уже не прочный. Быть осторожными следует и в местах, где лед посыпанный снегом.