Спецоперация СБУ на станции метро "Индустриальная". Как предотвратили теракт

22 марта 2019 г. 18:17
Автор: Наталья Белокудря
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Cпецоперация проходила накануне, около девяти часов вечера. На станции "Индустриальная" задержали мужчину, который устанавливал взрывное устройство рядом с платформой. По данным следствия, его завербовали российские спецслужбы. Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших.

Владислав Абдула, нач.пресс-центра СБУ в Хар. обл.:

Представники ворожої спецслужби передали йому вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, який приводився в дію телефонним дзвінком. Під час проведення спецоперації ми не допускали будь-яких ризиків для життя та здоров'я громадян. У межах досудового розслідування оперативники завчасно вилучили зі схованки підривника справжній вибуховий пристрій та замінили на муляж

Чтобы сохранить жизни людей, сделали точную копию устройства, но без взрывчатки. Настоящее взорвали в Харьковской области заблаговременно.

Злоумышленника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта. На видео видно, что еще одного человека заковывают в наручники, но его роль еще выясняется. Задержанный харьковчанин за осуществление теракта должен был получить вознаграждение в виде 15 000 долларов. По словам СБУшников, он со следствием сотрудничает, рассказывает подробности. даже назвал "позывной" своего куратора из России. Следственные действия продолжаются. 

Видео: 

Спецоперация СБУ на станции метро "Индустриальная". Как предотвратили теракт - 22.03.2019

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