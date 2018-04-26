Спортивная ловля карпа - профессионалы готовятся к сезону

Любовь к рыбалке маленькой Насте привил отец, который научил шестилетнюю девочку ловить леща на поплавочку. Анастасия рассказывает - страсть к рыбалке почувствовала, когда сама поймала первого небольшого карпа, а уже во взрослом возрасте к ней пришла большая рыба.

Анастасия Афанасьева

Поплавок ушел под поверхность воды мгновенно и мою леску эта рыба оборвала просто без напряжения и очень быстро. Этот случай меня тоже очень сильно впечатлил.

С этого для Насти и начался карпфишинг. Девушка вооружилась спортивным снаряжением, однако успех пришел не сразу. Почти год она изучала матчасть. И когда ловля крупных рыбин весом 10 килограммов и больше стала обычным делом, Настя начала экспериментировать и сделала свои первые самодельные бойлы - специальную приманку любителей спортивной рыбалки. Знакомые карпятники попросили поделиться - и первая партия разлетелась за несколько недель. Через год домашнее производство переехало в цех. Артем одним из первых воспользовался бойлами, которые сделала Настя. Сейчас он тестирует новые приманки на различных водоемах и делится результатами с другими карпятниками .

Артем Пилипенко, товарищ Анастасии

У каждого карпятника, который занимается любимым делом, рано или поздно возникает поиск золотого бойла, золотой насадки, золотой прикорми. То, во что верит сам карпятник и то, на что он надеется побеждать

Бойлы известных производителей Артем уже не покупает, а перед соревнованиями заезжает в гости к подруге - пополнить запасы и прихватить чего-то новенького.

Сейчас как раз для весны вот такая маленькая насадка – в любом случае фаворит. Рыба малоактивна, малоподвижна, ест мало. И для нее как раз вот такой вот 10 мм шарик – самое оно.

Подобрать удачную комбинацию и пропорции, говорит Настя, удалось почти случайно - и секрет фирмы не раскрывает. Яркие шарики с различными запахами на каждом водоеме работают по-разному, в зависимости от температуры воды и времени суток. В арсенале каждого карпятника есть насадки с запахами ананаса, клюквы, специй и чего-нибудь рыбного или мясного. Приготовление далеко не всех бойлов оказывается приятным для неподготовленного человека. Сегодня Настя вместе со своим помощником готовят бойлы с запахом кальмара и шутят над специфическим ароматом, который камера, к счастью, не передает.

Иван Доля, помощник Анастасии

Это аромат сквид-октопус. Среди карпятников, которые катают, он имет негласное название – аромат одиночества. Т.е. люди, которые катают у себя дома на кухне, они, как правило, остаются одни в квартире, а может даже в подъезде

Насте уволилась из больницы, где 13 лет проработала по специальности - психиатром - и посвятила все время развитию бизнеса, который органично сочетается с увлечением.

Анастасия Афанасьева

Для меня рыбалка это процесс всегда какой-то творческий, процесс поиска какой-то рыбы мечты. Я никогда не приезжала на водоем, чтобы отключиться. Для меня это всегда было какой-то другой реальностью, очень интресной, где можно получить новый опыт и почувствовать красоту окружающего мира.

Личный рекорд для Насти - карп весом почти 18 килограммов. Всю добычу, по правилам спортивной рыбалки, фотографируют и осторожно отправляют обратно в воду - набирать вес для следующей фотосессии.