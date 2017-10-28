Спортивное питание – ваше здоровье, сила и выносливость®

Современная жизнь очень динамична и требует даже от обывателей быть энергичными и активными, что уж говорить о спортсменах, которые вынуждены постоянно тренироваться, ради достижения высоких результатов. В идеале, восполнить потраченные силы после насыщенного дня или большой физической нагрузки помогает сбалансированное питание: продукты должны быть свежими, хорошо сочетаемыми, в правильных пропорциях содержать белки, жиры, углеводы. Но у кого есть время на то, чтобы за этим следить? Инновационные разработки позволили создать уникальные комплексы биологически активных добавок, что дают нашему организму все самые необходимые вещества. Они известны больше среди людей, которые профессионально занимаются спортом, потому и получили название спортивное питание.

Стоит сказать, что данные добавки не могут заменить еду и употребляются лишь в качестве дополнения к ней. Чтобы быть уверенными в том, что они принесут вам пользу и помогут нормализировать обмен веществ, восстановить силы, повысить выносливость, контролировать вес, набрать мышечную массу, нужно искать проверенных производителей и поставщиков. В Украине качественное спортивное питание вы можете купить на сайте https://leeds.in.ua. Здесь вы найдете большой ассортимент продукции, который включает в себя:

Аминокислоты в форме таблеток, порошков, напитков. Это структурный компонент белка, который не только способствует мышечному росту, но и поддерживает работоспособность организма и ускоряет его восстановление после травм.

Протеиновые порошки, из которых делают коктейли. Они отвечают за рост мышечной массы, стимулируют обмен веществ, выводят токсины и способствуют похудению.

Креатин – натуральное соединение, повышающее производительность организма во время больших физических нагрузок и увеличению сухой мышечной массы.

Гейнеры – белково-углеводные смеси, которые насыщают организм, теряющий много калорий во время активного времяпрепровождения.

Жиросжигатели – добавки, повышающие метаболизм, уменьшающие количество жировых клеток и наполняющие организм энергией.

Эти все добавки помогут повысить результативность тренировок и поддерживать хорошую физическую форму всем тем, кто профессионально или на любительском уровне занимаются спортом.

Кроме того, они станут незаменимы для людей, ведущих активных образ жизни, а также тех, кто много работает. Выбрав качественное спортивное питание, вы делаете выбор в пользу своего здоровья.