Спортсмены из «Харьковоблэнерго» стали третьими на турнире по карповой ловле «Кубок удачи».

Соревнования рыбаков проводились в Донецкой области на Марьевском водохранилище. За кубок состязались 28 команд со всей Украины. Среди них была команда «Карповый ветер», в которую входят сотрудники АО «Харьковоблэнерго» Павел Рушенко и Роман Голубев.

За четверо суток состязаний харьковчане поймали 137 рыб, общим весом около 1,2 тонны. В итоговом протоколе это оказался третий результат. Преодолеть планку в 1000 кг удалось всего четырем командам.

При этом, сами рыбаки говорят, что в ходе турнира не пострадала ни одна рыба — весь улов после взвешивания отпустили обратно в водохранилище.