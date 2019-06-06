Спортсмены из «Харьковоблэнерго» стали третьими на турнире по карповой ловле «Кубок удачи».

06 июня 2019 г. 14:40

Соревнования рыбаков проводились в Донецкой области на Марьевском водохранилище. За кубок состязались 28 команд со всей Украины. Среди них была команда «Карповый ветер», в которую входят сотрудники АО «Харьковоблэнерго» Павел Рушенко и Роман Голубев.

За четверо суток состязаний харьковчане поймали 137 рыб, общим весом около 1,2 тонны. В итоговом протоколе это оказался третий результат. Преодолеть планку в 1000 кг удалось всего четырем командам.

При этом, сами рыбаки говорят, что в ходе турнира не пострадала ни одна рыба — весь улов после взвешивания отпустили обратно в водохранилище. 

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