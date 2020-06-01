Спортзалы и бассейны снова работают. Спешат ли харьковчане сбросить "карантинные" кило?

Открытия спортзалов харьковчанин Александр Нестеренко ждал с самого начала карантина. Первый месяц тренировались с семьей дома. Затем, говорит, расслабились. Результат - несколько лишних килограммов. Александр работает таксистом, работа сидячая, так что без спортивных нагрузок и здорового питания не обойтись. В спортивном клубе, под присмотром тренера, говорит он, мотивация сильнее в разы.

Александр Нестеренко, посетитель спортивного клуба:

Почали дивитися серіали, почали знаходити причину, чому не займатися спортом. Причини - то погана погода, то треба щось купити в супермаркеті, то побалувати - купити там тортік з'їсти. Перше у нас зайняття - таке, більше підготувати організм, щоб кров погуляла по тілу, розробити всі сустави.

Самое главное, отмечают тренеры, не переусердствовать в зале после двухмесячного ленивого карантина. Во время самоизоляции рекомендовала клиентам не отъедаться, говорит Татьяна Шавидзе. Посылала видео с рекомендациями по тренировкам в домашних условиях. Большинство - старательно выполняли задания, но были и такие, что от спорта отказались и набрали вес.

Татьяна Шавидзе, тренер спортивного клуба "Pulse Gym":

Я всем своим клиентам говорю, что нечего сидеть дома, нечего сидеть на диетах, надо подниматься идти в спортзал. И первую неделю пообещала их не взвешивать. Пообещало очень много прийти. Буду ждать. Люди соскучились по спортзалу, они сидели дома, эти утомительные вечера.

Спортивные клубы Харькова отныне работают по новым правилам. Перед тренировкой посетителям обязательно должны замерять температуру. Людей с температурой выше 37,2 к занятиям допускать нельзя. На 10 квадратных метрах в спортзале рекомендуется находиться только одному лицу. С ограниченным количеством людей также позволили работу бассейнов. Кроме того, запрещается использование многоразовых полотенец, функционирование SPA-зон и оказание услуг массажа.