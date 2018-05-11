Сравнительные характеристики apple watch series 2 и series 3®

11 мая 2018 г. 14:49
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Умные часы Apple Watch Series 3 не похожи на предыдущую модель Apple Watch Series 2 всего несколькими критериями. Обновленное устройство укомплектовано более быстрым процессором и встроенным 4G. Во всем остальном, часы практически не имеют отличий.

Внешние особенности

Рассматривая изделие со стороны обычного пользователя, визуальных отличий между  series 3 и 2 нет. Форма, компоновка деталей остались прежними. Создатели проделали колоссальную инженерную работу, в итоге вместив технологию LTE, не увеличивая размеров нового устройства.

Стоит заметить, apple watch series 3 представлены в нескольких разновидностях. Первый вариант – устройство с GPS, второй – с GPS+ LTE. Модуль LTE предоставляет возможность принимать входящие звонки, подключаться к интернету, посредством специальной сим-карты электронного типа.

Умные часы по прежнему предлагаются в продаже в двух размерах 38 мм и 42 мм. Не изменилась и ширина ремешка 22 мм. Пользователи утверждают, что данный вариант самый надежный и удобный в применении.

Корпус остался водонепроницаемым, с часами можно погружаться в воду глубиной до 50 м. Составные детали остались прежними в функциональном и внешнем плане. Не изменился изгиб стекла, существенно выпирающий над корпусом. Безусловно, вероятность его повреждения возрастает, но на практике подобных случаев не наблюдалось.

Электронные комплектующие

Говоря о главной разнице между apple watch 2 и 3, следует вспомнить об электронных составляющих. К числу новшеств относится:

  • увеличившаяся память, у series 2 – 512  Мб, а у series 3 – 768 Мб;
  • работоспособность стала эффективнее  на 70%, что способствовало ускорению запуска программ;
  • изменилась и платформа, на которой функционирует гаджет;
  • версию  Bluetooth 4.2 заменили на 4.0, однако проблем с покрытием не наблюдалось и раньше.

В плане автономности, показатели остались неизменными. Батарея удерживает заряд в течение 18 часов, при условии, что устройство будет функционировать в  смешанном режиме.

Дополнительные возможности

Еще один отличительный параметр, положительно характеризующий series 3 – вмонтированный барометрический высотомер. Функция считает пройденные этажи, отслеживает маршрут движения, определяет перепады высот. Такие часы настоящая находка для туриста во время походов в горы.

Устройство Apple Watch Series 3 – отличный фитнес-трекер. В часы встроены программы под наиболее популярные типы нагрузок. Гаджет радует пользователей способностью автоматического переключения режимов. В старой версии настройки необходимо было осуществлять самостоятельно. Новая модель понимает, когда человек меняет темп движения и переключает программу. Смарт-часы помимо подсчета шагов, отмечают количество кругов во время плавания.

Уникальной способностью Series 3 называют мониторинг активности в ночной период времени. Часы фиксируют периоды сна, передают данные в специальное приложение, где формируется статистика. В конце месяца создается отчет, содержащий советы по  эффективной организации своего дня, чтобы высыпаться.

Какие часы выбрать

Разобравшись в отличиях, между устройствами Series 3 и 2, стоить подумать какой модели лучше отдать предпочтение. В данном случае все зависит от личных предпочтений пользователя. Тем, кто регулярно пользуется сторонним софтом, желательно обратить внимание на новинку. Часы Series 3 открывают перед пользователем крупнейший архив программ, что сделало их лучшими в числе лучших.

Модель Watch Series 3 порадовала поклонников компании Apple, приемлемой ценой и усовершенствованным функционалом. В другом плане изменений не произошло. Соответственно, приобретать новинку нужно тем, у кого нет Series 2. Остальные могут спокойно пользоваться старой моделью, которая полностью удовлетворяет запросы пользователей.

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