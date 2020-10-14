Среда без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Железнодорожников, 3, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 110, 112, ул. Академика Богомольца, 1, 3 до 20:00 14.10.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 115 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15.10.20 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 267 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк), ул. Маяковского, 15 (п. №1) до 20:00 14.10.20 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 74 (п. №4, стояк), ул. Михайлика (Высочиненко), 2 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 7 (п. №3, спаренный стояк), пр. Гагарина, 7 (п. №1) до 20:00 14.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 252 ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 23, 25, 29 ,21, 199 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.20 г.