Среди харьковских школьников проводят опрос, чтоб выявить недостатки дистанционного обучения

Совместно с Харьковским национальным университетом имени В.Н. Каразина Департамент науки и образования Харьковской ОГА разрабол анкетирование для учащихся 10-11 классов, цель которого - выявить недостатки дистанционного обучения в учреждениях среднего образования Харьковской области. Об этом сообщили ХОГА.

Участие в анкетировании - добровольное и полностью анонимное. Информация, полученная в ходе анкетирования, будет использоваться в обобщенном виде.

Для учащихся 10-11 классов предложены вопросы об удобстве размещения их учебного заведения, любимом предмете, проведении учебного процесса во время карантина. Для школьников предложено ответить на вопрос о наличии условий для дистанционного обучения дома, платформ, используемых педагогами при организации обучения и проблемах, с которыми учащиеся сталкиваются чаще всего.

Также участники смогут высказать свои предложения относительно налаживания дистанционного учебного процесса и о своем отношении к дистанционному процессу в целом.



В Департаменте науки и образования ожидают, что благодаря ответам учеников, которые непосредственно принимают участие в учебном процессе, можно будет скорректировать недостатки дистанционного обучения, оптимизировав учебную нагрузку и решив проблемы, возникающие при дистанционном обучении в условиях карантина.

Опрос продлится до 25 декабря во всех районах Харьковской области.