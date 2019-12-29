Среди освобожденных при обмене пленными - украинский военный из Харьковской области

В числе первых освобожденных из плена ОРДЛО четверых украинских военных был житель Харьковской области – Роман Фурсов. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Освобождены четверо военных, находившиеся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Евтушко, Иван Деев, Роман Фурсов!», - написала омбудсмен, добавив, что все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории.

Уроженец Харьковщины Роман Фурсов – из Чугуевского района. Он - младший сержант и боец 58-й бригады.

Его ранили в бою возле населенного пункта Крымское (Луганская область) и захватили в плен боевики «ЛНР».

Представитель регионального медиацентра Минобороны в Харькове Виталий Саранцев опубликовал фото освобожденного военнослужащего.