Средняя зарплата в Украине выросла на 40%

15 июня 2017 г. 14:31
Источник: Зеркало недели
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С начала года на 200 тыс чел уменьшилось количество получателей минимальной зарплаты.

По оценкам вице-премьер-министра Павла Розенка,средняя заработная плата в Украине составляет 6 тыс грн.

"Средняя заработная плата по Украине за четыре месяца этого года выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на сегодня составляет 6 тыс грн", - сказал он.

При этом он отметил, что реальная зарплата с учетом инфляции выросла на 20%.

В то же время вице-премьер сообщил, что с января 2017 года на 200 тыс чел уменьшилось количество получателей минимальной заработной платы в сумме 3,2 тыс грн.

Напомним, что до конца 2017 года в Министерстве социальной политики ожидают рост средней заработной платы в Украине на 37% (до 7100 грн).

Сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2017 года составила 6752 грн, увеличившись по сравнению мартом прошлого года на 37,2%.

В декабре 2016 года реальная зарплата украинцев выросла к декабрю 2015 года на 11,6%.

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