Срыв карантина в школах Харькова: в МОЗ напомнили об ответственности за невыполнение распоряжения Кабмина - СМИ

12 марта 2020 г. 14:04
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За невыполнение распоряжения Кабмина о карантине грозит уголовная или административная ответственность. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя ситуацию в Харькове с незакрывшимися на карантин школами.

Как пишет Лига.Нет, Ляшко объяснил, что оперативный штаб при Минздраве будет обрабатывать информацию от центральных и местных исполнительных органов о выполнении карантина.

"Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения, как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина. Это 100% будет административная и уголовная ответственность", - сказал он.

С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

Мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако по поводу карантина в школах и садиках сказал, что "родителям некуда детей девать", уровень заболевания ОРВИ снижается, скоро каникулы, и в городе не было ни одного подозрения на коронавирус.

Глава ХОГА Алексей Кучер призвал мэра Харькова выполнить постановление Кабмина и закрыть школы.

 

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