США и Турция займутся энергобезопасностью Европы

10 июля 2017 г. 10:42
Источник: Новое время
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Турция является очень важным партнером США в плане усилий по обеспечению энергобезопасности, поскольку эта страна находится на маршрутах пролегания энергоресурсов.

Об этом заявил государственный секретарь США, экс-глава американской ExxonMobil Рекс Тиллерсон во время 22-го Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.

"США ждут возможности вовлечения в проекты с Турцией, чтобы обеспечить глобальную энергобезопасность таких (проектов), как Южный газовый коридор и проекты с Востока в Средиземноморье. Эти проекты направлены на обеспечение диверсификации поставок газа в Европу", - сказал он.

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