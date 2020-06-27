США выделит $100 тыс. на борьбу с паводками в Западной Украине

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны. Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на утро 27 июня из-за паводка на Западной Украине остается подтопленным 3 871 дом, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.