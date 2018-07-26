Ссора, драка и сотрясение мозга. Чем закончились "разборки" между детьми?

109-я школа на улице Коцюбинского. Именно здесь маленькую Машу побил одноклассник, говорит мать девочки. Анна уверяет у ее дочери в результате побоев врачи диагностировали cотрясение мозга. Имеет все справки и выписки.

Анна Жижко, мать Марии

Ребенок болел, лежал в больнице, находился на индивидуальном обучении, но, к сожалению, когда я пришла к директору в школу и попросила - как администратора - обеспечить моему ребенку безопасное пребывание в школе – директор по непонятным мне причинам этого не сделала.

Избиение произошло еще зимой. Поняв, что даже элементарных извинений ни от руководства школы, ни тем более от родителей парня, который распустил руки, дождаться не получится, женщина обратилась в суд. Она подала гражданский иск против школы, в котором требует компенсировать моральный и материальный ущерб семье Жижко. А также подробно описано, что именно произошло, указано место, где лечилась девочка, и предоставлены чеки. Сейчас Маша еще продолжает лечение

Игорь Устименко, адвокат А. Жижко

Цель не преследовалась - наказание, цель преследовалась - уважение, чтобы ребенок мог спокойно продолжать учиться в этой школе, и чтобы родители не опасались, что ребенок придет со школы с разбитым лицом, руками, ногами

Мать девочки утверждает, что Маша - не единственная, кто пострадал от маленького обидчика. Родители других малышей также обращались к директору и даже написали коллективное заявление на ее имя.

Однако почему-то руководитель отреагировала совсем не так, как того ожидали родители, добавляет Анна.

Анна Жижко, мать Марии

К сожалению, на внеочередном родительском собрании Марина Евгеньевна вежливо попросила родителей отказаться от своих подписей под этим заявлением… – А вы пробовали сами разговаривать с родителями этого мальчика, к чему это привело? – Общение было, но, к сожалению, общение с родителями мальчика закончилось тем, что его папа и меня ударил.

После всего, что произошло, Анна была вынуждена перевести дочь в другую школу. И это очень огорчает, признается она, ведь и сама здесь училась.

Впрочем, со сменой руководства изменилась и атмосфера заведения, подчеркивает женщина.

Найти директора на рабочем месте не удалось, она сейчас в отпуске, пояснила Оксана Кучук, которая сейчас выполняет обязанности директора школы.

Но комментировать ситуацию она отказалась.

Оксана Кучук, и.о. директора школы № 109

Зараз наш директор у відпустці, тому без коментарів, я нічого вам не можу сказати з цього приводу. – У вас же еще есть адвокат можно ли как—то связаться с этим адвокатом, может она вашу позицию озвучит? - Ви розумієте, у мене обмежені зараз обов" язки

Анна написала заявление в полицию, уверяет ее адвокат.

Однако, добавил мужчина, дело закрыли. Сегодняшнее заседание суда не состоялось, поскольку адвокат, представляющий учебное заведение, перенес заседание по объективным причинам.