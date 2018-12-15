Стал известен предстоятель единой украинской православной церкви

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедри библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний избран предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, Епифаний был избран на Объдинительном соборе украинских православных церквей, прошедшем в Софии Киевской. Кандидатуру Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания выдвинул в четверг Архиерейский Собор УПЦ (Киевского патриархата).

Он является ректором и профессором Киевской православной богословской академии.