Стал известен предстоятель единой украинской православной церкви

15 декабря 2018 г. 17:57
Источник: УНИАН
143 просмотра

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедри библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний избран предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 

Как передает корреспондент УНИАН, Епифаний был избран на Объдинительном соборе украинских православных церквей, прошедшем в Софии Киевской. Кандидатуру Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания выдвинул в четверг Архиерейский Собор УПЦ (Киевского патриархата). 

Он является ректором и профессором Киевской православной богословской академии. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.