Стала известна причина возгорания иномарки в Московском районе: открыто уголовное дело

Как сообщалось ранее, сегодня ночью на улице Бучмы в Харькове горел автомобиль.
33-летний хозяин автомобиля «Nissan» сообщил о возгорании своего авто в полицию.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Предварительно правоохранители выяснили, что возгорание иномарки произошло в результате поджога.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.