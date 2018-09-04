Стала известна причина возгорания иномарки в Московском районе: открыто уголовное дело

Как сообщалось ранее, сегодня ночью на улице Бучмы в Харькове горел автомобиль.

33-летний хозяин автомобиля «Nissan» сообщил о возгорании своего авто в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители выяснили, что возгорание иномарки произошло в результате поджога.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.