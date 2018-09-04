Стала известна причина возгорания иномарки в Московском районе: открыто уголовное дело

04 сентября 2018 г. 16:36
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Как сообщалось ранее, сегодня ночью на улице Бучмы в Харькове горел автомобиль.

33-летний хозяин автомобиля «Nissan» сообщил о возгорании своего авто в полицию. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. 

Предварительно правоохранители выяснили, что возгорание иномарки произошло в результате поджога. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

 

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