Стали известны причины массовых смертей во время подсчета голосов на выборах в Индонезии

12 мая 2019 г. 15:15
Источник: РБК-Украина
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У большинства сотрудников избирательных комиссий, которые умерли в четырех провинциях после дня выборов, произошел инсульт или сердечный приступ. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Индонезии, сообщает The Straits Times.

По данным правительства, 496 членов избиркомов умерли после дня выборов по всей стране. По словам очевидцев, пострадавшие были истощены после непрерывной 12-часовой работы.

"По данным министерства здравоохранения, 22 смерти в Джакарте были вызваны инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью, печеночной комой, инсультом, дыхательной недостаточностью и менингитом", - говорится в сообщении.

Большинство умерших были в возрасте от 50 до 70 лет.

Как сообщалось, в Индонезии по меньшей мере 92 члена избирательной комиссии и 15 полицейских умерли во время выборов.

Прошедшие 17 апреля выборы стали самыми масштабными за последнее время в мире. Помимо президента жители страны выбирали депутатов двух палат парламента и членов законодательных органов провинций и округов. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков. Явка достигла около 80% из 192 млн человек, имеющих право голоса.

Позже пресс-секретарь избирательной комиссии Индонезии сообщил, что во время проведения выборов и в течение последующих 10 дней, когда происходил подсчет голосов, от переутомления умерло 272 сотрудники избирательных комиссий, еще в 1878 заболели.

 

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