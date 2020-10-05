Стали ли харьковчане избавляться от домашних животных во время карантина?

Фейки, потеря доходов и переезды. Именно поэтому, свидетельствуют опросы, люди зачастую отказываются от домашних животных во время карантина. На самом деле, считают психологи, так делают себе только хуже.

Этот ролик сделал харьковского кота Максимуса настоящей звездой соцсетей. Потому что сняли его первого января, когда жажда случается не только у животных. Максимус, или по-домашнему Максик, живет вместе с подругой Кыцькой, в семье Александра Штеменко. Кот знает себе цену, посторонних людей не боится, потому что считает себя здесь главным, и позирует на камеру с любимой игрушкой

Кыцька - наблюдательница, чтобы познакомиться ей надо время. Обоих, рассказывает Александр, купили четыре года назад на рынке, когда ушел из жизни бывший домашний любимец. С тех пор, говорит, ни разу не пожалели.

Александр Штеменко, харьковчанин:

Перед сном, це 9 годин, вони самі приходять, вони під бік, прямо під руку ховаються, самі починають мурчати, начинають носом тертись об руку - три давай, чи хватають за руку і тянуть, лапками мнуть, от як заходять і починають. Це найвищий прояв їхньої любові.

Лучшего успокоительного, чем коты в доме, считает Александр, не найти. И когда начался карантин, с его стрессами и чисто бытовыми неудобствами, это особенно важно.

Страх та економія - це дві основні причини, які ніби змушують людей відмовлятися від утримання тварин під час карантину. Це дані опитування компанії Collar. Опитування проводилося три останніх тижні та засвідчило: спочатку з'явилась неправдива інформація, що тварини нібито розповсюджують COVID-19. Дехто переїжджав подалі від ймовірних спалахів і не брав з собою собак та котів. Частина опитуваних визнали, що через втрату роботи не в змозі повноцінного доглядати за доманшніми тваринами.

А вот в Харьковском коммунальном приюте для бездомных животных питомцев за время карантина больше не стало. Разве что кошек. Но это, уверены в приюте, сказался традиционный весенний кошачий бэби-бум. Сейчас здесь - сотня котиков и более ста пятидесяти собак. И несмотря на то, что животные ухоженные и накормленные, на каждого посетителя приюта смотрят с надеждой, потому что хотят в семью.

ОЛЬГА ГОЛУБЕВА, пресс-секретарь Харьковского городского приюта для животных:

Вони підходять до дверей клітки, вони стрибають , вони намагаються якось привернути до себе увагу. І, звичайно, вони хочуть показатись, от я тут краще всих, заберіть мене! Часто після вигулів, які проходять щонеділі, родина приїхала, погуляла з собакою і часто приймається рішення забрати.

Породистые кот или собака или нет, говорят психологи, все они безоговорочно дарят людям хорошее настроение и спокойствие. А вот избавляться домашних животных во время карантина, это как загоняты себя в угол психологических проблем.

ЕЛЕНА КАЛИНИЧЕНКО, психолог:

Когда человек уже длительное время проживает на одной территории со своим домашним животным, то воспринимает его как члена семьи. И вот когда, если приходит такой момент, что надо отдать животное в приют, он не только испытывает чувство виниы а и начинает ощущать, что семья начинает разрушаться.

Своего хозяина ждет и благородный Рич. Ждет, хоть этого тайского риджбека уже трижды возвращали в приют. Такая собака требует особого отношения и питания, не все люди это понимают. А вот возле ушастого бигля, в вольере рядом, даже табличку с именем сняли. Его уже ждут новая семья и новое имя.