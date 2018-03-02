Стало известно, чем отравились иностранные студенты-медики в Харькове

02 марта 2018 г. 13:30
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Как сообщалось, с 26.02.2018 по 27.02.2018 6 студентов - иностранцев Харьковского национального медицинского университета, которым установлен предварительный диагноз: «Острая кишечная инфекция».

При эпидрасследовании специалисты Госпродпотребслужбы установили, что вероятной причиной кишечной инфекции стало употребление куриного мяса, приобретенного в торговом павильоне.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В торговом павильоне отсутствовала  информация и отказались  предоставть документы, подтверждающие происхождение и качество куриного мяса.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области переданы материалы в правоохранительные органы для реагирования.

 

 

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