Стало известно, чем отравились иностранные студенты-медики в Харькове

Как сообщалось, с 26.02.2018 по 27.02.2018 6 студентов - иностранцев Харьковского национального медицинского университета, которым установлен предварительный диагноз: «Острая кишечная инфекция».

При эпидрасследовании специалисты Госпродпотребслужбы установили, что вероятной причиной кишечной инфекции стало употребление куриного мяса, приобретенного в торговом павильоне.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В торговом павильоне отсутствовала информация и отказались предоставть документы, подтверждающие происхождение и качество куриного мяса.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области переданы материалы в правоохранительные органы для реагирования.