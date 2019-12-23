Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ООС

23 декабря 2019 г. 14:41
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Ранее сообщалось, что 22 декабря на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Как стало известно, погиб военнослужащий 93-й бригады Холодный Яр  Герман Соловьев 1990 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича, 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", - сказано в сообщении.

Герман был механиком-водителем.

Благодаря высокому росту парень имел позывной «Маяк».

«Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря», - говорят про бойца его побратимы.

Герман родом из Каменского, жил в Днепре, рассказали в бригаде.

В Вооруженные Силы парень пришел в сентябре 2018-го.

К «холодноярцам» он присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком.

У погибшего бойца осталась мама.

 

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