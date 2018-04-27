Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

27 апреля 2018 г. 13:38
Источник: Новое время
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Третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, который родился в понедельник, 23 апреля 2018 года, назвали Луи Артур Чарльз.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23 апреля в 11 часов по местному времени.

Вес новорожденного составлял 3,8 килограмма.

Роды проходили в лондонском госпитале Святой Марии – там же, где на свет появились предыдущие дети герцога и герцогини Кембриджских.

Старший сын королевской пары принц Джордж родился 22 июля 2013 года, а дочь, принцесса Шарлотта – 2 мая 2015 года.

Принц Луи Артур Чарльз стал пятым в очереди на британский престол.

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