Стало известно, из каких источников на Харьковщине опасно пить воду

В Харькове специалисты исследовали 18 проб воды из каптажей природных источников. В пробах воды из 4-х источников - «Манжосов Яр», на улице Минераловодской, «Алексеевская балка» и в поселке Алешки Киевского района – зарегистрировали отклонения от норм по микробиологическим показателям.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

В исследованных пробах воды обнаружили превышения нормативных показателей по общей жесткости, содержанию нитратов, железа, аммиака, сульфатов, хлоридов, сухого остатка.

Превышение содержания нитратов в воде источников нецентрализованного водоснабжения является одним из основных факторов, который негативно влияет на состояние здоровья населения, особенно - у детей.

Так, за I полугодие 2018 в воде колодцев, которую потребляют дети до 3-х лет, превышение нормы содержания нитратов в 2,5 раза обнаружили в Барвенковском, Дергачевском, Великобурлукском, Купянском, Печенежском районах и Люботине.

Превышение нормы содержания нитратов в 5 раз выявили в Змиевском, Балаклейском, Золочевском, Изюмском, Боровском, Краснокутском, Валковском, Харьковском, Зачепиловском и Кегичевском районах.

Превышение нормы по нитратам в 10 раз специалисты зафиксировали в Первомайском, Лозовском, Близнюковском, Коломакском, Чугуевском районах, городе Лозовая и до 14 раз - в Нововодолажском районе.

По микробиологическим показателям из 1139 исследованных специалистами проб воды из колодцев и каптажей источников, 25,5% проб не отвечают нормативным требованиям.