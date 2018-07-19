Стало известно, из какого источника в Харькове нельзя пить воду

19 июля 2018 г. 15:46
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Специалисты Харьковского областного лабораторного центра в связи с рассмотрением обращений харьковчан проведены исследования воды источника «Карповский» на ул. Конторской, 90.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Проверкой установлено, что вода указанного источника не соответствует санитарным требованиям по показателю общей жесткости  - зафиксировано превышение норматива в 1,1-1,3 раз.

Также превышена предельно допустимая концентрация нитратов  в 4,0-5,5 раза.

Сверхнормативное содержание нитратов в воде источника «Карповский» устанавливали  неоднократно при проведении исследований в прошлые годы, что свидетельствует о стабильно неудовлетворительном качестве воды.

В связи с этим вода из источника «Карповский» является непригодной для питья населением из-за  существующих рисков возникновения негативных последствий для здоровья, особенно у маленьких детей.

 

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