Стало известно, какой будет главная елка Украины

Новый год в центре Киева в этом году будет "неоновым".

Так назвали праздник его организаторы.

Главным украшением станет елка высотой 30 метров, украшенная метровыми фонарями, которые будут держаться на канатах.

Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами. Украшения стоимостью 2,7 млн гривен уже купили за средства меценатов.

В общем на праздник хотят потратить 27 млн гривен – это 9,5 тысяч минимальных зарплат.

Отмечается, что дерево уже подобрали на Ивано-Франковщине, однако еще не рубили его.

Установить главный атрибут зимних праздников планируют возле Софии Киевской, однако не настолько близко к храму, как это было в последний раз.

Тем временем на сайте Киевсовета появилась петиция с просьбой сохранить 100-летнюю елку, а вместо нее установить в центре столицы искусственную.

Организаторы такому предложению удивляются, потому что искусственная аналогичной высоты будет дороже и обойдется примерно в 5 миллионов гривен.

Это невыгодно, ведь после праздников обычную елку распиливают и продают на сувениры, а деньги передают в лесничество для посадки новых деревьев.

Поэтому, скорее всего, главная елка страны останется натуральной, а оценить ее можно будет уже на праздник Николая 19 декабря, когда запланировано ее официальное открытие.