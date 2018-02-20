Стало известно, какую воду пьют жители Харькова и области

В 2017 году в Харькове и Харьковской области 21,6% из 9630 проб водопроводной и питьевой воды по санитарно-химическим показателям не отвечали требованиям нормы.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Больше всего нестандартных проб выявили в Лозовском (59,1%), Сахновщинском (51,8%), Змиевском (47,9%), Двуречанском (40,8%), Золочевском (39,2%) , Близнюковском (30,9%), Боровском (30,5%), Первомайском (27,3%), Дергачевском (24,8%) районах, в Лозовой (80,2%) и Люботине (40,3% ).

В исследованных пробах воды обнаружили превышения нормы по цветности, мутности, запаха, привкуса, окисляемости, общей жесткости, содержанию железа, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, аммиака, нитратов, фтора, кремния, никеля, марганца, цинка, хлороформа.

По микробиологическим показателям 6,9% из 11078 проб воды централизованного водоснабжения не соответствуют нормативам.

Наибольший удельный вес проб с отклонениями от нормативных показателей зарегистрировали в Сахновщинском (29,6%), Лозовском (21,0%), Близнюковском (20,4%), Печенежском (17,5%), Боровском (17,2%) , Купянском (13,3%), Красноградском (13,1%), Двуречанском (12,9%), Кегичевском (11,7%), Нововодолажском (11,5%), Балаклейском (8,1%) Изюмском (7,4%), Змиевском (7,0%) районах и в Лозовой (8,8%).

В Харькове 3,2% из 907 проб питьевой воды не соответствовало нормативным требованиям, а именно: установлено превышение предельно допустимых уровней цветности в 1,2-2,0 раза, мутности в 1,1- 3,2 раза, окисляемости в 1,6 раза, содержания железа в 1,5-1,9 раз, кремния в 1,4-2,6 раз.

По микробиологическим показателям у 1,7% из 1659 проб выявили отклонения от нормы.

Все пробы питьевой воды из сетей централизованного водоснабжения населения в Харькове и Харьковской области, которые исследовали на вирусологические и паразитологические показатели, отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».