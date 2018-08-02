Стало известно, когда в августе Украину накроют магнитные бури

Август 2018 года будет "богат" магнитными бурями.

Наиболее серьезные в Украине ожидаются в середине последнего месяца лета - 17-21 августа.

6-7 августа - люди будут чувствовать слабость и перепады настроения;

12-13 августа - возмущения малой силы;

17-21 числа – ожидаются наиболее серьезные метеоудары: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;

20 числа – пик магнитных бурь, они достигнут уровня G1;

29 августа - средняя по мощности буря.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, на 20 августа придется пик метеоудара.

Стоит отметить, что магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Перед событием метеозависимым людям необходимо следовать рекомендациям врачей.

Так, в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения.

Наиболее подвержены влиянию метеоудара страдающие сердечной недостаточностью, стенокардией и гипертонической болезнью люди.

Можно ли защититься от воздействия магнитных бурь?

Полностью избежать влияния метеоудара невозможно.

Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.

В дни бурь нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Следуя нижеприведенным советам, можно минимизировать воздействие магнитных бурь: - избегать физических нагрузок;

- отказаться от алкоголя и курения;

- высыпаться;

- пить много воды;

- не употреблять тяжелую пищу;

- кофе лучше заменить на зеленый чай;

- запастись одобренными врачом лекарствами «экстренного реагирования».