Стало известно, когда в Харькове откроется новогодняя ярмарка

Новогодняя ярмарка на пл. Свободы откроется 15 декабря, а на День Святого Николая, 19 декабря, состоится открытие главной елки города.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, 19 декабря на площади пройдет концерт, начнут работать ледовый каток и аттракционы. Открытие елки запланировано на 17:00.

31 декабря харьковчан приглашают на встречу Нового года. Праздничная шоу-программа начнется на пл. Свободы в 23:00 и продлится до 2:00 1 января.

Домик Деда Мороза откроется 30 декабря. Главный сказочный герой зимы будет принимать гостей до 14 января.

Отметим, что новогодний ярмарочный городок будет работать до 22 января.

19 декабря откроет сезон зимних праздников и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где пройдут концерты, развлекательные и познавательные мероприятия, различные фестивали, танцевальные вечера. В снежную погоду в парке Горького можно будет арендовать финские сани. В дни школьных каникул каждый день запланированы интерактивные программы для детей и молодежи. Открытие елки в парке запланировано на 24 декабря. Традиционная новогодняя программа начнется в 23:00 31 декабря.