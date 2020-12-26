Стало известно о первой аллергической реакции на вакцину от COVID-19 от компании Moderna

Врач в Бостоне, который получил вакцину от COVID-19 производства компании Moderna во время первой волны вакцинации в США, заявил о тяжелой форме аллергической реакции через несколько часов после укола. Как сообщило в пятницу издание The New York Times, у мужчины имеется серьезная аллергия на моллюсков.

«Инцидент произошел с доктором Хоссейном Садрзадехом, врачом-онкологом Медицинского центра Бостона, который страдает серьезной аллергией на моллюсков», - отмечается в публикации.

Мужчине сделали прививку вакциной Moderna вечером в четверг. Врач заявил, что почувствовал тяжелую форму аллергической реакции почти сразу после того, как ему сделали укол. В своих показаниях он в частности отметил, что у него закружилась голова и повысился ритм сердцебиения. После этого, с позволения других врачей, доктор Садрзадех ввел себе индивидуальный антиаллергенный препарат.

Напомним, этот случай стал первым по тяжелой форме реагирования на вакцину Moderna. Ранее было известно о не менее шести случаев анафилаксии у людей после получения вакцины Pfizer-BioNTech, которая содержит подобные ингредиенты.