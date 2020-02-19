Стало известно о сговоре во время торгов на поставку мебели в школы Харьковщины

19 февраля 2020 г. 15:21
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ООО "Мебельная фабрика "Меблик" и ФЛП Чернуцкая согласовали свои действия при подготовке и проведении торгов на поставку мебели в школы Нововодолажского района. Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном отделении АМКУ.

Административная коллегия Харьковского отделения АМКУ признала действия фибрики и предпринимателя нарушеним закона о защите экономической конкуренции. На ответчиков наложены штрафы в соответствии с действующим законодательством.

Торги проводил отдел образования Нововодолажской райгосадминистрации.

 

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