Стало известно о сговоре во время торгов на поставку мебели в школы Харьковщины

ООО "Мебельная фабрика "Меблик" и ФЛП Чернуцкая согласовали свои действия при подготовке и проведении торгов на поставку мебели в школы Нововодолажского района. Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном отделении АМКУ.

Административная коллегия Харьковского отделения АМКУ признала действия фибрики и предпринимателя нарушеним закона о защите экономической конкуренции. На ответчиков наложены штрафы в соответствии с действующим законодательством.

Торги проводил отдел образования Нововодолажской райгосадминистрации.