Стало известно о состоянии раненого в результате стрельбы возле горсовета охранника

Раненый в результате стрельбы возле горсовета охранник пришел в себя, но остается в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков, которые проводят лечение и наблюдают за пациентом.

Переводить его из реанимации в палату врачи пока не собираются.

Состояние раненого улучшилось, но поскольку у мужчины в результате ранений повреждены внутренние органы, то прогнозов на скорое выздоровление врачи пока не дают.

Напомним, 20 августа ночью вооруженный злоумышленник, опознанный позже как харьковчанин Александр Поярков, перед этим застрелил свою жену, а затем пришел к зданию горсовета и открыл стрельбу, тяжело ранив охранника горсовета и полицейского Дмитрия Кириенко, который скончался от полученных ранений в реанимации.

Самого стрелка ликвидировала на месте полиция.