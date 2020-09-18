Стало известно, сколько Кернес потратил на перелет в Германию и лечение в клинике "Шарите"

Перелет в Германию и лечение в клинике «Шарите» обошлись Геннадию Кернесу почти в шесть миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на декларацию харьковского мэра, которая опубликована на сайте НАПК.

Согласно данным, указанным в декларации, в 4,12 млн. гривен Кернесу обошлись медицинские услуги.

1750000 гривен было потрачено на специализированные авиационные транспортные услуги.

Всего перелет и лечение Кернесу обошлись в 5870000 гривен, подсчитали в ХАЦ.

«В реестре указано, что дата осуществления расходов - среда, 16 сентября.

Вчера на брифинге директор Департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, что перелет и лечение мэр оплачивает из собственных средств», - отметили харьковские антикоррупционеры.

«Как вчера сообщил пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский, мэра Харькова госпитализировали в клинику "Шарите". Также Гайсинский сообщил, что состояние здоровья у Кернеса стабильное, и врачи отмечают положительную динамику», - добавили в ХАЦ.