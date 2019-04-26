Станция метро «Площадь Конституции» закрыта для пассажиров

Информации о закладке взрывчатки на станции метро «Площадь Конституции», а также в здании на улице Университетской и площади Конституции поступили в полицию 26 апреля около 16:30.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан и осмотр территории.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в связи с этим станция метро «Площадь Конституции» закрыта для обслуживания пассажиров, а поезда по Холодногорско-заводской линии следуют через станцию «Площадь Конституции» без остановок