Старинные магазины Первой столицы. Дыхание истории®

Харьков вмещает в своём лоне огромное количество супермаркетов, авторских кондитерских, булочных, трендовых бутиков, разнообразных лавок и торговых домов. Но мы сегодня обратим особое внимание на старинные магазины, потому как они того заслуживают благодаря своей доброй ауре, мирной энергетике и благодушному эху истории нашего любимого города. Харьковский каталог компаний kharkov.wowclub.ua подготовил для нас подборку таких заведений в нашем родном городе. Начнём с десерта.

«Ведмедик»

Магазин-легенда «Ведмедик» был открыт в 1900 году и принадлежал тогда торговому дому «Жорж Борман», собственно имел такое же название и сразу пришёлся по душе горожанам.

Рука харьковского мастера-краснодеревщика М. М. Москаленко украсила помещение деревянными шкафами с позолотой в стиле барокко и зеркалами. Высокие потолки, изящные люстры, деревянные макеты «рогов изобилия» с высыпающимися конфетами, выполненными тоже из дерева, в ярких обёртках, плетёные корзины, пирамиды коробок с конфетами и сладостно-манящий аромат шоколада создавали сказочную волшебную атмосферу, которая сохраняется по сей день.

Это единственный уцелевший с начала XX века кондитерский магазин. В то время витрины по вечерам подсвечивали электрическими или керосиновыми лампами, что усиливало эффект сказочности.

Расположен «Ведмедик» на площади Конституции, рядом с одноимённой станцией метро.

В 1922 году «Жорж Борман» стал называться «Октябрь», также как первая государственная кондитерская фабрика. Чуть позже – «Кондитерські вироби на Тевелева». Имя «Ведмедик» было присвоено в 1974 году. И в 2002 году он стал фирменным магазином Харьковской бисквитной фабрики, заходя в который сегодня мы видим тот же интерьер, логотип «Жорж Борман» и ощущаем чарующий аромат шоколадных вкусняшек. С 2004 года «Ведмедик», как старинная сладкая визитка, представляет весь ассортимент изделий бисквитной и кондитерской фабрики Харькова и является желанным местом посещения аборигенов и гостей города.

Киоск «Всё о Харькове»

Важно рассказать о том, что на Университетской улице, возле Огня Вечной Славы, находится фирменный «магазинище» по имени «Все про Харків». Занимает он площадь не более полутора квадратных метров, но содержит в себе огромный объём информации исторического и сувенирного характера о Харькове и области, поэтому пользуется спросом туристов и, конечно же, тех, кто всей душой любит свой город.

Под брендом торговой марки «Всё про Харьков» вышел ряд презентационных фотоальбомов и путеводителей, в том числе на английском языке, рассказывающих о знаковых местах Первой столицы и всей Слобожанщины. Находясь возле киоска, можно лицезреть прекрасный вид на Благовещенский собор и Свято-Покровский мужской монастырь.

Детский мир

В 1925 году на месте Террасного сквера по проекту архитектора Моисея Линецкого (того самого, который проектировал первое здание ЦУМа) был построен пассаж, выдержанный в стиле модерн, что был полностью разрушен во время Великой Отечественной Войны.

Новый пассаж родился во втором десятилетии XX века в виде крытой галереи с вереницей магазинов. Сегодня это универмаг «Детский мир», один из самых старинных магазинов нашего города. Трёхэтажное здание с множеством минилавок внутри. Здесь можно приобрести практически всё: одежду, обувь, подарки, сувениры, гаджеты, продукцию с украинской национальной символикой, детские игрушки, товары для школьников, для занятий танцами, холст и масло, шпильки, булавки, вазы, часы, украшения, воздушные шарики, различную мелочь, мороженое и много-много прочего, плюс сфотографироваться на документы (или распечатать), отремонтировать мобильный телефон, выпить кофе и т.п. В общем, «Детский мир» полностью оправдывает свой статус «Универсальный магазин» и пользуется спросом харьковчан.

По сей день, также как при жизни первого и второго пассажей, здание имеет выходы на параллельные улицы – Квитки Основяненко (ранее пер. Горяиновский) и пл. Коституции (бывшая Николаевская площадь).

ЦУМ

Харьковский Центральный Универмаг является самым старшим среди персонажей нашего повествования. Потому как одно из первейших упоминаний в официальных источниках об этом здании датируется 1855 годом, когда черкасы (выходцы из-за Днепра) построили между реками Харьков и Лопань городище для защиты от татарских набегов. Внешний вид крепости был таков: километровый четырёхугольный периметр из дубового тына с защитными брёвнами, брусверами и земляными трассами, окружёнными десятью дозорными башнями и рвом.

В начале XVIII ст. деревянный периметр был заменён на каменный, а Лопанской (тогда Рождественская) башне была придана круглая форма и двухъярусный объём. Ближе к середине того же века укрепления утеряли свой защитный смысл и были разобраны на стройматериалы. В западной башне, оставшейся невредимой, уютно разместились харчевня и цирюльня.

Далее настал час первых советских пятилеток, под шум которых возник план строительства Универмага «Харторг» по проекту Линецкого Моисея Исааковича. И в 1930 году объект ввели в эксплуатацию. В 1931-м владельцем магазина стал народный комиссариат торговли союза «Харьковский центральный образцовый универмаг». 1938 год ознаменовался для нашего ЦУМа увеличением территории при помощи соседнего строения по ул. Университетской, на которой находится уже упомянутый киоск «Всё о Харькове».

Вторая мировая война оставила от детища торговли один остов, что послужило толчком для создания нового проекта с применением модных в то время декоративных элементов по проекту архитекторов Мовшовича, Клейна и Харламова. Восстановление длилось до 1950 г. под чутким руководством управления Главунивермагов Украины. Как говорил Чебурашка: «Мы строили, строили и, наконец, построили!»

С 1994 года, после присвоения Украине статуса независимости, Центральный универсальный магазин продолжает свою торговую деятельность и остаётся одним из старожилов города Харькова.

Вот мы и совершили познавательное путешествие в страну самых старинных магазинов любимой нами Первой Столицы по уютным улочкам, романтическим мостам и широким проспектам. Давайте же беречь каждый миллиметр Матушки-Земли со всеми растениями и постройками, ведь это наш большой дом!