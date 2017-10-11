Старое авто на новый лад – экологичный Morgan Runabout в Харькове

35 километров в час – максимальная скорость современной версии трехколесного британского Morgan Runabout. Автор идеи – 36-летний харьковчанин, программист Семен. У прототипа был обычный двухцилиндровый двигатель. В современном варианте стоит уже электрический мотор. Особенно владелец гордится передней частью авто.

Семен Кержнерман, собственник ретроавтомобиля

Именно она определяет внешний вид и похожесть на оригинал с которого делалась эта реплика. В первую очередь это качественно изготовленный муляж двигателя внутреннего сгорания. Оригинал был двигатель Пежо 7.5 лошадиных сил. И вот такие выхлопы, из которых выхлопные газы шли прямо в лицо водителю.

Старинную ацетиленовую фару Семен нашел на аукционе еbay. Фонарь усовершенствовали – теперь в машине есть и дальний, и ближний свет. Разработка проэкта, изготовление всех деталей и воплощение идеи в жизнь заняло около года. На определенных этапах возникали сложности.

Семен Кержнерман, собственник ретроавтомобиля

С заказом шин и ободов из Германии, на которые пришлось платить таможенный сбор. В первый раз мы поставили велосипедные тормоза, которые такой вес уже не держали, пришлось их заменить на скутерные.

В автомобиле есть педали и велосипедный привод, одного заряда аккумулятора хватит километров на 50.

Семен Кержнерман, собственник ретроавтомобиля

Планировал на нем ежедневные поездки на работу, но после первого выезда я понял, что я не смогу вынести каждый день такого количества внимания, фотографирования, лайков и прочего, я решил ограничить выезды выходными днями и выставками. ))

На последней выставке Семен получил приз за лучший репликар – сейчас мужчина планирует его продавать. В планах – построить реплику двухместного четырехколесного старинного авто.