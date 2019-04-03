Старт посевной кампании на Харьковщине

03 апреля 2019 г. 18:59
Автор: Светлана Еченина
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На Харьковщине стартовала посевная кампания. В этом году полевые работы начали на две недели раньше, чем в прошлом году. В общей сложности, горохом, овсом и яровой пшеницей, запланировано засеять 1,8  миллиона Га земли

Александр Недзюр, дир. Деп. агропромышленного развития ХОГА

На сегодняшний день, аграрии области уже посеяли 52 процента площадей. Основные культуры - это яровой ячмень- 51 процент посеяли мы, горох-59 процентов и овес, яровая пшеница. Овес- 21 процент, яровая пшеница-53 процента

Мониторинг состояния посева озимых показал, что слабых всходов примерно 9 процентов, все остальные в хорошем состоянии. Однако и стоимость урожая в этом  году может увеличиться, прогнозируют в облгосадминистрации

Александр Недзюр, дир. Деп. агропромышленного развития ХОГА

Если у нас растет минимальная зароботная плата, если у нас растут энергоносители, если у нас растет ГСМ и так далее то, наверное, да, это скажется

Впрочем, если подорожание и произойдет, то оно будет не существенным, подытожил Александр Недзюр. Сегодня, добавил он, хозяйства области полностью обеспечены материально-техническими ресурсами и минеральными удобрениями

Видео: 

Старт посевной кампании на Харьковщине - 03.04.2019

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