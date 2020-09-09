Старушка побежала в огонь, чтобы спасти коз. Как в Горобьевке спасли бабушку из огня

Руки не можу взяться. Поки дочистила кукурудзу - руки не можу взятися.

Баба Люба сейчас поит козу и хозяйничает на собственном дворе. А еще неделю назад, ее дом и домашний скот оказался в настоящей огненной ловушке. Всего несколько дней назад, она смогла вернуться в родной дом после страшного пожара, охватившего Дворичанщину. Тогда - второго сентября – испуганная женщина побежала прямо на горящий огород, чтобы спасли любимых козочек, которые там были привязаны. Хорошо, что ее увидел полицейский Артур Чахаляна.

Артур Чахаляна, полицейский:

Я вибіг за межі подвір’я, а саме на город бабусі, який уже палав. І після цього побачив, як бабуся, не реагуючи на мої прохання не бігти в вогонь, бігла туди. Я підбіг до неї, почав діалог, але вона була у шоковому стані.

После того, как женщину эвакуировали - мужчины спахали участок между городом и домом. Благодаря чему огонь удалось остановить и спасти дом старушки и ее козочек от огненной стихии. В тот день полицейские гасили пламя наравне с волонтерами и спасателями.

Роман Симонян, начальник Двуричанского ОП:

У зв'язку з великим вітром пожежа дуже бистро распространялась на території села і почали поступати дзвінки, що в одному, то в другому краю села люди не можуть вибратись з хати та не знають, у якому напрямку іти.

Сейчас люди, дома которых удалось отбить у пламени, возвращаются к привычной жизни, а те, кому не повезло, ждут обещанные выплаты, чтобы начать восстанавливать дома и восстанавливать хозяйство.