Статистика заболеваемости COVID-19 на Харьковщине: выздоровели 20 человек

Как сообщалось, за последние сутки на Харьковщине были лабораторно подтверждены 12 случаев заболевания COVID-19.

По информации главы ХОГА Алексея Кучера, новые случаи заболевания выявили у жителей Харькова, Харьковского и Змиевского районов.⠀

«С подтвержденным диагнозом госпитализированы 98 человек, 127 - на самоизоляции. 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, 2 - на кислородной маске.⠀

С подозрением на коронавирус госпитализированы 109 человек, 35 - на самоизоляции.⠀

Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 медиков», - написал Кучер на своих страницах в соцсетях.

Таким образом, за весь период регистрации в области зафиксировано 514 подозрений на COVID-19 (+31 за последние сутки), из них:

▪ 249 случаев подтверждены;

▪ 121 случай опровергнут;

▪ 20 людей выздоровели;

▪ 4 человека умерли.