Степанов: "Это не локдаун. Это жесткий карантин"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения, которые некоторыми воспринимаются как квест "обойти запрет". Об этом глава Минздрава сказал на брифинге в субботу.

"Закончились первые сутки после введения в Украине усиленных карантинных ограничений. Хочу отметить, что это не локдаун, как его сейчас называют. Это жесткий карантин . Локдаун имеет определенные признаки - это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране. Страны Европы сейчас массово закрываются именно на локдаун и строгие ограничения, которые не позволяют даже выходить из дома без предварительной записи. Однако только в Украине карантин воспринимается некоторыми так называемыми экспертами, политическими деятелями, некоторыми слоями населения как некий квест под названием "обойти запрет", - отметил Степанов.

По его словам, ни в одной европейской стране не было "такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения к установленным ограничениям". "И ни в одной стране так активно не шли обсуждения относительно целесообразности действий власти во время пандемии", - отметил министр.

Он подчеркнул, что новые карантинные ограничения были разработаны с учетом мнения ведущих украинских врачей-эпидемиологов и инфекционистов, а также учитывая международный опыт.

Как сообщалось, в Украине 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные до 24 января включительно в целях предотвращения распространения болезни COVID-19.