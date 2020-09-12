Степанов о пандемии: "Мы идем не по лучшему сценарию"

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина идет не по наилучшему сценарию распространения коронавирусной инфекции. В эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» министр отметил, что в стране может не хватить врачей, несмотря на такие темпы распространения болезни.

По словам министра, в Украине самый низкий коэффициент летальности. Несмотря на это, быстрые темпы распространения болезни, вызванные прежде всего несоблюдением правил карантина, могут привести к коллапсу.

«Исходя из того, с какой легкостью мы перевалили за две тысячи, а затем — за три тысячи, а с другой стороны — легкомысленное отношение к санитарным правилам, — все это говорит, что мы идем не по лучшему сценарию, мягко говоря … нам элементарно может не хватить врачей в какой-то момент», — сказал министр.

По словам Степанова, уменьшить количество больных удастся лишь тогда, когда украинцы начнут соблюдать карантин.