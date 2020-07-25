Степанов опроверг информацию о тестировании на COVID-19 для посещения больных в медучреждениях

В Украине нет запретов на посещение близких в больницах, кроме заболевших COVID-19, и нет обязательного условия иметь справку при посещении о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Не существует никаких запретов относительно посещения. Не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных коронавирусом, находящихся с этим диагнозом в больницах. Их посещать нельзя. В то же время, когда вы посещают своего близкого человека в больнице, подумайте, нет ли у вас коронавируса, поэтому если к основному заболеванию, которым болеет ваш близкий человек, еще добавится COVID-19 это может осложнить течение основного заболевания и серьезно повлиять на здоровье близкого вам человека ", - сказал Степанов.