Степанов предлагает увеличить штрафы водителям, которые не пропускают "скорые"

27 июля 2020 г. 12:48
Источник: Укринформ
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За непропуск на дорогах машины экстренной медпомощи необходимо увеличивать штрафы. Об этом на брифинге 27 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Надо существенно увеличивать штрафы и наказания за непропуск машины экстренной медпомощи, поскольку речь идет иногда о жизни гражданина, когда время идет буквально на минуты, и важно быстро доставить человека в больницу", - отметил Степанов.

Он проинформировал, что в течение года украинцы вызывают экстренную медицинскую помощь около 7 млн ​​раз, в этом направлении системы здравоохранения работает 40 тысяч медработников.

Также Степанов напомнил, что решением правительства в этом году было увеличено финансирование экстренной медпомощи на 40%, эти средства должны пойти на увеличение заработной платы, комплектацию лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Также планируется начать замену автопарка экстренной скорой помощи.

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